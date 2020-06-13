سجلت الجزائر استقرارا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حسب آخر حصيلة أعلن عنها، اليوم السبت، الناطق الرسمي للجنة الرصد والمتابعة، الدكتور جمال فورار.

وحسب نفس المسؤول، فقد سجلت 112 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة مقابل 109 في اليوم السابق، وهو ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 10810.

كما كشف البروفيسور فورار عن تسجيل 9 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 760.

وأشار إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بولايات سطيف (حالتان) والجزائر العاصمة (حالتان) وحالة وفاة واحدة بكل من ولايات تيبازة، المسيلة، جيجل، تيارت ومعسكر.

فيما يخض عدد حالات الشفاء فقد بلغت 7420 بعد تسجيل 98 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يتواجد 39 مريضا في العناية المركزة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 21750 وتشمل 9295 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 12455 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير.