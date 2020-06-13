بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 10810 حالة مؤكدة، منها 119 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم السبت.

وسجلت ولايات البليدة (26)، سطيف (15) والجزائر العاصمة (14) أكثر حالات الإصابة الجديدة.

إجماليا تبقى البليدة (1357) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1203) ثم سطيف (734).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1357 (+26)

الجزائر: 1203 (+14)

سطيف: 734 (+15)

وهران: 672 (+3)

قسنطينة 499 (+2)

عين الدفلى: 412

تيبازة: 369 (+2)

بجاية: 317 (+1)

ورقلة: 313 (+4)

تلمسان: 301 (+2)

المدية: 249 (+2)

برج بوعريريج: 235

أم البواقي: 210 (+1)

عنابة: 207 (+1)

تيارت: 204 (+1)

باتنة: 191 (+1)

الجلفة: 188 (+2)

المسيلة: 188 (+2)

تيزي وزو: 182 (+2)

بشار: 170 (+1)

خنشلة: 169 (+1)

معـسكر: 164 (+2)

سكيكدة: 156 (+1)

بسكرة: 152 (+2)

بومرداس: 150

الأغواط: 147 (+2)

أدرار: 143 (+2)

الوادي: 123

البويرة: 123 (+3)

عين تموشنت: 120 (+2)

غرداية: 114 (+2)

تبسة: 100 (+2)

سيدي بلعباس: 99 (+1)

مستغانم: 97 (+2)

تيسمسيلت: 89 (+1)

سوق أهراس: 87 (+1)

ميلة: 86 (+1)

جيجل: 78

الشلف: 73

نعامة: 65

قالمة: 65

غليزان: 56 (+2)

البيض: 53 (+1)

الطارف: 42

تمنراست: 18

سعيدة: 16 (+2)

تندوف: 14

إليزي: 10