نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، البروفسور كمال صنهاجي على رأس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، فما هي سيرته الذاتية ؟

من مواليد 1954 بالجزائر العاصمة، البروفسور صنهاجي باحث وأستاذ جامعي في قسم المناعة في جامعة ليون (فرنسا) ومدير أبحاث في مستشفى ليون و طبيب في مستشفى "ادوارد هيريو" بنفس المدينة الفرنسية.

نال البروفسور صنهاجي الدكتوراه في الطب عام 1987 من جامعة ليون 1 (فرنسا) وكان ترتيبه الأول على مستوى دفعته، كما حاز قبل ذلك على ديبلوم من معهد الطب والصيدلة بجامعة ليون سنة 1984 وبكالوريوس في الطب والصيدلة من جامعة ليون.

كما أشرف البروفيسور صنهاجي، المتخصص في مرض فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، على مخبر البروفيسور توران بمعهد الطب التابع لجامعة ليون 1، وكذا مخابر مستشفى ادوارد هيريو، وحاضر في عدة جامعات دولية كجامعة باريس وجامعتي جنيف (سويسرا) ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشرف سنة 2015 على انشاء مركز للأبحاث العلمية البيوتكنولوجية بالجزائر سنة 1995.

انتخب البروفسور صنهاجي عضوا بالمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة البرلمانية (2002 /2007)، كما شغل كذلك منصب نائب رئيس بلدية ليون.

وألف البروفسور صنهاجي العديد من الكتب الطبية الهامة منها كتاب بعنوان "السيدا أسلحة وأمتعة " الصادر سنة 1996، كما له أزيد من 100 بحث علمي منشور في أكبر المجلات والدوريات العلمية الدولية.

ونظير انجازاته الهامة في الطب وفي خدمة البشري،, نال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي وسام برتبة فارس من وزارة الصحة عام 1999، ووسام جوقة الشرف برتبة فارس بفرنسا سنة 2006، كما تحصل على براءة اختراع في العلاج الجيني للإيدز بالولايات المتحدة الأمريكية.