أعلنت الوزارة الأولى، اليوم السبت، عن رفع الحجر كليا على 19 ولاية، فيما تم تعديل الحجر الجزئي بـ29 ولاية أخرى ليصبح من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.

الولايات المعنية برفع الحجر كليا هي: تمنراست، تندوف، إيليزي، سعيدة، غرداية، النعامة، البيض، تيارت، قالمة، سكيكدة، جيجل، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تيموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى وميلة.

الولايات المعنية بتعديل توقيت الحجر (الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا) هي: بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الاغواط والوادي.

وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ يوم غد الأحد 14 جوان 2020.