كشف زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بأن مباراته ضد إيبار، غدا الأحد، ضمن الجولة 28 من الليغا الإسبانية، هي الأغرب في مسيرته كمدرب التي امتدت إلى 200 مباراة.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراته ضد ضيفه إيبار: "قبل أن أبدأ، أود التعبير عن تعاطفي مع كل الذين فقدوا أحبائهم بسبب كورونا، وكل مشجعي الريال الذين رحلوا، كما أظهر تقديري لجميع الاطباء الذين كافحوا".



وأضاف: "محظوظ لأنني أدرب هذا الفريق، أحب أن أكون مع اللاعبين فهذه نعمة. أشكر ريال مدريد كل يوم لمنحي هذه الفرصة. لقد كنت هنا منذ عام 2001. مع هذا القميص عليك الفوز بكل شيء، لا يهمني إذا كانت المباريات ودية أو ضد أندية صغيرة. كل المباريات مهمة عندما ترتدي هذا القميص. أستفيد من كل لحظة هنا وسأمنح النادي كل شيء".



وأوضح: "عملنا بشكل جيد جسديا، نحن على استعداد للبدء من جديد بعدما عشنا فترة صعبة. محظوظون للغاية للعب مرة أخرى".



وقال زيدان: "دي ستيفانو ليس ملعبنا لكننا نتكيف مع الوضع، يسعدنا أن نتمكن من اللعب هنا، خاصة أن مساحته ليست مختلفة عن البرنابيو".



وأضاف: "لدي أفضل اللاعبين، وظيفتي اختيار تشكيلة جيدة، آمل أن يكون الجميع لائقا. لقد تدربوا جميعًا بشكل جيد ويعرفون ما يجب عليهم فعله، نريد أن نعطي كل ما لدينا في الملعب".



وحول غياب الجمهور، علق زيدان، قائلا: "لا أفضل اللعب بدون جمهور لكنا نحترم التعليمات، بالتأكيد كنت أتمنى اللعب وسط جمهورنا إلا أننا سنتكيف مع الواقع الجديد. رأيت مباريات بدون جمهور وصوت جماهير افتراضي، لكني أفضل بكل تأكيد تواجد المشجعين في المدرجات".



وكشف زيدان بأن: "لقاء الغد هو الأغرب في مسيرتي كمدرب التي امتدت إلى 200 مباراة، ستقام بدون جمهور وعلى ملعب دي ستيفانو. الأمر غريب بعض الشيء لكننا مستعدون لمباريات الأشباح".