اكتشف أحد الباحثين وجود ميزة في تطبيق واتساب تُعرض أرقام هواتف الجوّال الخاصة بالمستخدمين للخطر، وذلك من خلال السماح لبحث غوغل بفهرستها ليجدها أي شخص، وقد وصف الوضع بأنه خطأ أمني يعرض خصوصية مستخدمي واتساب للخطر، لأنه يمكن أن يؤدي إلى إساءة الاستخدام والاحتيال.



والسبب في ذلك ميزة تُسمى (النقر للدردشة) Click to Chat، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء روابط URL، أو رموز QR يمكن للآخرين استخدامها للوصول إلى حساباتهم في واتساب وبدء محادثة على الفور، دون الحاجة إلى معرفة رقم الهاتف أو إدراجه في قائمة جهات الاتصال. وهي ميزة مريحة للغاية، خاصة لأي شخص يستخدم واتساب للتواصل التجاري، ولكنها تجعل رقم هاتفك يظهر في نتائج بحث غوغل.



يوجد بعض الجدل حول كون ذلك مقصودًا من واتساب أم أنه مجرد خطأ أمني، حيث تسحب خوارزميات غوغل رقم الهاتف من البيانات الوصفية لرابط (Click to Chat) التي تُحفظ بعد ذلك في فهرس بحث غوغل.



قال الباحث الأمني (أتول جايارام) Athul Jayaram مكتشف المشكلة: "بسبب تسريب أرقام الهواتف الفردية، يمكن للمهاجم إرسال رسائل لهؤلاء الأشخاص بسهولة، وبيع أرقام هواتفهم إلى المسوقين، ومرسلي البريد العشوائي، والمحتالين".



ونظرًا لأن واتساب يحدد المستخدمين حسب رقم الهاتف – وليس أسماء المستخدمين أو معرفات البريد الإلكتروني – فقد أظهرت نتائج بحث غوغل أرقام الهواتف فقط، وليس هويات المستخدمين.



ومع ذلك، قال جايارام إنه كان قادرًا أيضًا على رؤية صور الملف الشخصي للمستخدمين في واتساب مع أرقام هواتفهم، وذلك من خلال النقر على عناوين URL لرقم الهاتف في بحث غوغل فقط، وبذلك يمكن للمخترق إجراء بحث عكسي عن صورة الملف الشخصي للمستخدم على أمل جمع الكثير من البيانات الكافية لتحديد هويته.



لذلك وصف باحثو الأمن أن ذلك يعتبر تسريبًا للبيانات ويعرض الكثير من المستخدمين للخطر، بينما صرحت كل من فيسبوك وواتساب وغوغل أن ذلك سلوك متوقع، حيث إن الوضع لا يختلف عن أي حالة يسمح فيها موقع بإدراج عناوين URL بشكل عام.



لا يهم إذا كان هذا جزءًا من الميزة أو تأثيرًا جانبيًا غير متوقع؛ تكمن المشكلة في أن العديد من مستخدمي واتساب لم يكونوا على علم أن استخدام ميزة (Click to Chat) سيؤدي إلى إضافة أرقام هواتفهم إلى نتائج بحث غوغل. حيث إن العديد من الأشخاص يحاولون إبقاء أرقام هواتفهم الشخصية بعيدة عن الإنترنت تجنبًا للمخاطر الأمنية المحتملة.



قدم باحثو الأمن اقتراحات للشركات الثلاثة يمكن أن تساعد في إبقاء أرقام هواتف واتساب بأمان خارج نتائج بحث غوغل عند استخدام هذه الميزة، ولكن ما زلنا في انتظار تنفيذها.



ماذا يمكنك أن تفعل الآن لحماية رقم واتساب الخاص بك؟

في الوقت الحالي؛ لا تستخدم ميزة (Click to Chat) إذا كنت لا ترغب في أن يظهر رقمك في نتائج بحث غوغل.



وإذا كنت تستخدم الميزة بالفعل، فقم بحذف أي روابط (Click to Chat) من مواقع الويب المتاحة للجميع. وبدلاً من ذلك يمكنك استخدام خدمة مثل: Google Voice مع واتساب إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام هذه الميزة دون المخاطرة بإظهار رقم هاتفك الشخصي في نتائج البحث.