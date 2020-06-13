فرضت السلطات الصينية اليوم السبت عزلا طارئا على أحياء في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأثار إعلان الحظر في 11 حيا في بكين بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا مخاوف من انتشار موجة ثانية من الفيروس.



كما أغلقت السلطات سوقا للخضار، وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم، بعد ظهور الإصابات لأول مرة منذ نحو شهرين.



وقالت السلطات الصينية إن أكثر من عشرة آلاف شخص في السوق سيخضعون لاختبار الكشف عن عدوى الفيروس.



