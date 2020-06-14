ينتظر عدد من الجزائريين في موريتانيا تدخل السلطات الجزائرية لترحيلهم من مطار العاصمة نواقشوط إلى الجزائر، خاصة و أنهم كانوا ينتظرون انفراجا لأزمتهم مع زيارة الوفد الوزاري الذي ضم أربعة وزراء إلى موريتانيا، إلا أنه لحد الساعة لم يتلقوا سوى وعودا من السفارة الجزائرية بأن أزمتهم في طريقها للإنفراج.



اعتبر عدد من أبناء و أقارب العالقين في موريتانيا أن حظر السفر الذي تفرضه السلطات الموريتانية هو الذي منعهم من الوصول إلى المعبر الحدودي عبر ولاية تندوف.



وناشد هؤلاء السلطات العليا في البلاد التدخل لإيجاد حل سريع لأزمة أقاربهم سيما و أن عددهم لا يتجاوز 45 شخصا فقط، حيث أكدوا صراحة أن جميع العالقين من أقاربهم يريدون الرجوع إلى أرض الوطن والخضوع لإجراءات الحجر الصحي هنا في الجزائر.