أعطى البروفيسور كمال صنهاجي، المدير المنصب أمس، على رأس الوكالة الوطنية للأمن الصحي تصوره لعمل هذه الأخيرة وأهدافها.

خلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة، قال البروفيسور "الجزائر استثمرت كثيرا في القطاع الصحي ولم يبق الآن سوى اعادة النظر في مسألة التنظيم وتغيير أنماط التسيير".

وأضاف "بطبيعة الحال سنعتمد على الكفاءات الجزائرية محليا والمتواجدة بالخارج على حد سواء، المهم أيضا أننا سنعتمد على طرق تسيير جديدة ومتطورة".

واعتبر كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، دعوة منظمة الصحة العالمية لوقف العلاج بدواء الكلوركين عارا، مؤكدا أن هناك لوبيات عالمية تسعى لبيع علاجات أخرى أكثر تكلفة.

وفي ذات السياق كشف صنهاجي، أن تسيير هذه الأزمة الصحية مهم جدا وهذا ما سيحدد مستقبل فيروس كورونا في الانتشار، كما أن الوكالة ستعمل بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بمتابعة كورونا.