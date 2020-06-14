تجاوز عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الدول العربية، اليوم الأحد، 422,251 إصابة (باستثناء أرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة المعلنة من قبل الاحتلال)، وسُجِّل من بينها ما يزيد على 5650 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 260,600 متعافٍ.

وتخطّى عدد المصابين بالفيروس حول العالم 7,884,904 مصابين، توفي منهم أكثر من 432,638 شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافين عالمياً 4,050,004 شخصاً.

وتحافظ السعودية على المرتبة الأولى عربياً في عدد المصابين بـ123308 مصاباً، توفي منهم 932 وتعافى 82548، تليها قطر التي أحصت إصابة 78416 شخصاً ووفاة 70 وتعافي 55252 شخصاً، ثم الإمارات التي سجّلت 41990 مصاباً، توفي منهم 288 وتعافى 26761، وسجلت مصر 42980 إصابة، وتتصدر عدد الوفيات عربياً بـ1484 وفاة، فضلاً عن تعافي 11529 شخصاً.

وأحصت الكويت 35466 إصابة و289 وفاة وتعافي 25882 شخصاً. وسجلت سلطنة عُمان 22077 إصابة و99 وفاة وتعافي 7530 شخصاً. وأكدت البحرين تسجيل 18227 إصابة و39 وفاة وتعافي 12818 شخصاً، وبلغ عدد الإصابات في العراق 18950، من بينها 549 وفاة، فضلاً عن تعافي 7515 مصاباً.

وأعلنت الجزائر تسجيل 10810 إصابات، من بينها 760 وفاة وتعافي 7420 شخصاً. وأحصى المغرب 8692 إصابة و212 وفاة وتعافي 7696 شخصاً، وسجل السودان 7007 إصابات و447 وفاة وتعافي 2556 شخصاً. وأكدت جيبوتي تسجيل 4449 إصابة و41 وفاة وتعافي 2823 شخصاً، ورصد الصومال 2579 إصابة و87 وفاة وتعافي 559 شخصاً.

وسجلت موريتانيا 1682 إصابة و83 وفاة وتعافي 311 شخصاً، وأعلن لبنان 1422 إصابة و32 وفاة وتعافي 868 شخصاً، ورصدت تونس 1094 إصابة و49 وفاة وتعافي 995 شخصاً، فيما أحصى الأردن 953 إصابة و9 وفيات وتعافي 678 شخصاً، وأكدت فلسطين تسجيل 673 إصابة و4 وفيات وتعافي 570 شخصاً.

وأكد اليمن تسجيل 705 إصابات و160 وفاة وتعافي 39 شخصاً. وأحصت ليبيا إصابة 418 شخصاً و8 وفيات وتعافي 62 شخصاً، وسجلت سورية 177 إصابة، منها 6 وفيات وتعافي 74 شخصاً. فيما رصدت جزر القمر تسجيل 176 إصابة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، وتعافي 114 مصاباً.