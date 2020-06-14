انتشلت عناصر الحماية المدنية المرابطة منذ يوم الجمعة الماضي جثة الغريق الثاني توتة بلقاسم ابن مدينة بوهارون والذي كان قد قضى غرقا بعد إنقاذه لشابين بالشاطئ الصخري بمنطقة "كاراشات" بالمخرج الغربي لبلدية بوهارون في تيبازة.

وتمكن غطاسو الحماية المدنية من انتشال جثة الشاب توتة بلقاسم البالغ من العمر 24 سنة، صباح اليوم، في حدود الساعة السادسة والنصف، بحسب ما أكده المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدينة بتيبازة الملازم الأول مشاليخ محمد وهذا بعد يومين من البحث المتواصل سخرت فيه مصالح الحماية المدينة 50 عونا بمن فيهم 30 غطاسا و 20 عون حماية مدنية للتدخل موزعين على 5 زوارق مطاطية نصف صلبة مدعومين بغطاسين من مديرية الحماية المدنية للجزائر العاصمة والوحدة الرئيسية للتدريب والتدخل بالحميز بالجزائر العاصمة .

وكان المرحوم بلقاسم توتة قد قضى نحبه غرقا بعد تمكنه من إنقاذ شابين كانا يصارعان الأمواج والتيارات البحرية بمنطقة كارشات بالشاطئ الصخري الغربي لمدينة بوهارون بمحاذاة الملعب البلدي، فيما أشار المكلف بالاعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية أن مصالحه تمكنت في اليوم الاول (الجمعة) من انتشال جثة شاب آخر في 19 من العمر يدعى سراح شهاب المنحدر من قرية بربيسة بالشعيبة بعد تعرضه للغرق هو الآخر .

وكانت مصالح الحماية المدنية المدعومة من قوات حراس السواحل والدرك والشرطة قد باشرت عملية بحث واسعة عن المرحوم بلقاسم عبر الشاطئ الصخري برا وبحرا للعثور على جثته، ولقيت العملية تضامنا من طرف المواطنين خاصة مع علمهم بأن بلقاسم ضحى بنفسه لإنقاذ أشخاص آخرين كانوا مهددين بالغرق، وقد حل مساء أمس والي تيبازة ومسؤولين إداريين وأمنيين بالقاعدة العملياتية التي تم وضعها لفائدة عملية البحث.