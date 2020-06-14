قالت شركة "سترام" الجزائر، أنها في عملية التجارب التقنية للعربات، وذلك لضمان عودة نشاط الترمواي في ظروف السلامة.

وأوضحت شركة استغلال ترمواي الجزائر في بيان لها نشر بعد إعلان استئناف النقل الحضري وترمواي، انه "نواصل التجارب التقنية لضمان عودة الترامواي في أفضل ظروف السلامة".

وأشار البيان أنه "سيتم الإعلان عن عودة نشاط الترامواي في الوقت الملائم.

وقررت الحكومة، أمس، استئناف نشاطات النقل الحضري للمسافرين بالحافلات وبالترامواي عبر كامل ولايات البلاد، على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية.