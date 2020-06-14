قال عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور انتشار وباء كورونا ورئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني، أن قرار رفع الحجر جاء نتيجة تسجيل تقدم ملحوظ في احتواء تفشي الفيروس واستقراره.

وأوضح بركاني للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، أن رفع الحجر سواء بصفة كلية أو جزئية كان بعد تسجيل تراجع حالات الإصابة في العديد من الولايات عبر التراب الوطني.

وأعتبر بركاني أن القناع هو الحاجز الأخير لحماية الفرد والمجتمع من أجل كسر سلسلة العدوى وبالتالي الحد من انتشاره وتفادي موجة ثانية للوباء.