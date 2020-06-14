اشتعلت الاحتجاجات من جديد في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة بعد حادثة مقتل شاب من أصل أفريقي برصاص شرطي أثناء مطاردته لاعتقاله بعد شكوى من أحد المطاعم، مفادها أن رجلا استغرق في النوم داخل سيارته في الممر المخصص لتلقي الوجبات من المركبات.

وبدأت تداعيات الحادثة في التتابع بعد فشل الأطباء في إنقاذ حياة ريتشارد بروكس، والإعلان رسميا عن وفاته متأثرا بالرصاص الذي أطلق عليه من قبل الشرطي في عملية مطاردة وقعت مساء الجمعة في أتلانتا.

وأفاد تقرير رسمي بأن بروكس (27 عاما) وجد نائما داخل سيارته عند مدخل مطعم للوجبات السريعة وهو ما أعاق طريق الزبائن ودفع موظفي المنشأة إلى الاتصال بالشرطة.

وقال مكتب التحقيقات في جورجيا إن الرجل كان مخمورا وقاوم الشرطة عندما حاولت اعتقاله.

وأشار التقرير إلى أن تسجيلات المراقبة تُظهر أنه خلال محاولة تصديه جسديا لعناصر الشرطة "أمسك بروكس بمسدس صاعق" يعود لأحد الشرطيين "ولاذ بالفرار".

وأضاف "طارد بروكس عناصر الشرطة سيرا على الأقدام. وأثناء المطاردة، التفت بروكس نحو أحدهم ووجه المسدس الصاعق باتجاهه. فاستخدم العنصر سلاحه وأصابه".

ولفت التقرير إلى أن بروكس نُقل إلى مستشفى وخضع لجراحة، لكنه فارق الحياة بعد ذلك، مضيفا أن أحد العناصر أصيب أيضا.

وبدأت الاحتجاجات على مقتل بروكس بعد ظهر السبت في أتلانتا، حيث تسبب الحادث باستقالة رئيسة شرطة أتلانتا، وفق ما أعلنته رئيسة بلدية هذه المدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة.