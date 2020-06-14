تم إيداع الناشط محمد قاسمي، اليوم الأحد، الحبس المؤقت بعد تقديمه من قبل الضبطية القضائية، حسب ما أفادت به التنسيقية الوطنية من أجل الإفراج عن المعتقلين.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة أدرار، إيداع قاسمي على خلفية نشره منشورات على حسابه الخاص "فيسبوك"، بخصوص الاحتجاجات الأخيرة ضد استغلال الغاز الصخري، كما وجهت له تهمة الإشادة بالأفعال الإرهابية والتحطيم.

وأوقف محمد قاسمي، يوم 8 جوان الجاري، حيث تم تقديمه إلى وكيل الجمهورية في اليوم الموالي بعد مصادرة هاتفه النقال وجهازه الكومبيوتر.

كما تم توقيف الناشط في الحراك الشعبي، والمحبوس سابقا زهير قدام، من أمام منزله في أولاد فايت، وفق نفس المصدر.