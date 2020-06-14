اهتز اليوم حي عين الطريق الواقع بالمدخل الجنوبي لمدينة سطيف، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر يقطن بحي بومرشي وسط المدينة، وهذا بعد مناوشات كلامية بينه وبين شاب آخر، أين وقع العراك بالسوق الفوضوي للخضر والفواكه بحي عين الطريق بجانب عمارات السكن الاجتماعي.

ومع ارتفاع حدة التوتر بينهما، أقدم أحدهما على طعنه عدة مرات بواسطة سكين يستعمل في تقطيع فاكهة البطيخ، حيث تم نقله إلى مستشفى سطيف على جناح السرعة، فيما تأكد مصادر أنه توفي في الطريق إلى المستشفى، وتم بعد ذلك إلقاء القبض على الجاني من طرف مصالح الدرك الوطني بعين الطرق في انتظار مزيد من التفاصيل حول أسباب الجريمة.