أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم الأحد، أن أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية هي تلك المحددة في التنظيم ساري المفعول أي من الأحد إلى الخميس.

وأوضح المصدر أنه "نظرا للتدابير الجديدة الخاصة بالحجر المنزلي المقرر في الأحكام التنظيمية المتعلقة بالوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته، فان أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية هي تلك المحددة في التنظيم ساري المفعول أي من الأحد إلى الخميس".

وحددت مواقيت العمل من الساعة السابعة صباحا(07:00) الى الساعة الثالثة مساء(15:00) بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات أدرار، تمنراست، اليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الاغواط، بسكرة، الوادي وذلك الى غاية 30 سبتمبر 2020.

أما بالنسبة للمستخدمين العاملين في باقي الولايات، فان مواقيت العمل قد حددت من الساعة الثامنة صباحا(08:00) إلى الساعة الرابعة والنصف مساءا (16:30)، يضيف بيان المديرية.