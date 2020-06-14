أصدر غرفة الاستئناف لمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، حكما بالسجن 4 سنوات نافذة في حق كمال شيخي المدعو”البوشي” ومليون دينار غرامة مالية، و 4 سنوات سجنا نافذة في حق رئيس بلدية بن عكنون السابق كمال بوعرابة ومليون دينار غرامة، فيما أدين جمال الدين لمهل نجل والي غليزان السابق بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذة ، أما سائق عائلة عبد الغني هامل تم تسليط عليه عقوبة عامين سجنا نافذة، في القضية التي تتعلق بالمزايا غي مستحقة في قضايا العقار.

وأصدرت ذات المحكمة بالبراءة في حق كل من مسلم هادف وكيل الجمهورية سابق لبودواو ويوسف صديق مساعد وكيل الجمهورية السابق لبودواو وخالد تبون.