أعلن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جرمان الفرنسي، أن اثنين من أبرز نجوم الفريق، هما المهاجم إدينسون كافاني الهداف التاريخي والقائد تياغو سيلفا، سيغادران النادي في ختام موسم دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقدا اللاعبين في جوان الجاري، وقال ليوناردو في تصريحات صحفية نقلتها عنه مجلة "لو جورنال دو ديمانش" إن النادي لن يمدد التعاقد معهما.

وقال ليوناردو: "كان من الصعب اتخاذ هذا القرار لأنهما لاعبان تركا بصمة في تاريخ النادي"، لكن "قرارنا اتخذ بناء على العقل والمنطق".

وسيشارك اللاعبان في مسيرة الفريق في دوري الأبطال، الذي يتوقع أن تختتم مبارياته في أوت المقبل، علما أن بطل فرنسا تأهل لدور الثمانية بعد تفوقه على بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16.

وبعد توقف استمر لأكثر من 3 أشهر بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس "كوفيد 19"، سيعود سان جرمان للتدريبات من جديد في 22 جوان الجاري.