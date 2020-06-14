يوجد المدافع الدولي الجزائري لنادي نيس (الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم)، يوسف عطال، على رادار ناديين جديدين تحسبا لمرحلة الانتقالات الصيفية و هما نابولي الايطالي و واتفورد الانجليزي، حسب ما أورده اليوم الأحد الموقع المتخصص، "فوت مركاتو".

و كان مسؤولو الناديين المذكورين قد تحدثا مع محيط المدافع الأيمن لنادي نيس المستهدف منذ مدة من طرف كل من باريس سان جرمان الفرنسي و توتنهام الانجليزي و كذا انتر ميلان الإيطالي.

و يبدو أن إدارة نادي نيس ليست لها أي نية في التخلي عن اللاعب ذي 24 ربيعا و الذي تكون في نادي بارادو و الذي يمتد عقده مع النادي الفرنسي إلى غاية 2023.

و يقول رئيس النادي جان-بيار ريفيار في حوار أجراه مؤخرا للصحيفة الجهوية "نيس ماتان" : "لن نقوم بثورة خلال هذه الصائفة. ننوي الاحتفاظ بيوسف عطال معنا و سنحتفظ به".

وكان اللاعب الجزائري، بطل إفريقيا للأمم-2019 و صاحب هدف واحد في 14 لقاء في كل المنافسات خلال هذا الموسم، قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الفخذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وهو جاهز لاستئناف التدريبات مع فريقه يوم غد الاثنين، بعد فترة ناجحة لإعادة التأهيل.

و كانت البطولات الفرنسية لكرة القدم قد توقفت نهائيا بسبب جائحة فيروس كورونا. وتعتبر فرنسا البلد الرابع الأكثر تضررا بهذه الجائحة في أوروبا بعد كل من إيطاليا و بريطانيا وإسبانيا.

بفضل مرتبته الخامسة التي احتلها قبل توقف البطولة، سيشارك نادي نيس في النسخة القادمة لمنافسة أوروبا ليغ رفقة ليل و رامس.