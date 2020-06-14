تلقت السفارة الجزائرية بإسطمبول إخطار من طرف العديد من الفنادق في منطقة إسطنبول يطالبون فيه الإسراع بتحصيل فاتورات التكفل بالرعايا الجزائريين الذين علقوا في تركيا بعد إقرار غلق الحدود الجوية و البرية، حسبما نقلت الجريدة التركية "حرية دايلي نيوز" اليوم الأحد.

و يبلغ عدد الرعايا الجزائريين المعنيين بهذا الإجراء حوالي الـ60 سائح منهم طلبة و مهنيين، الذين علقوا جراء إقرار تعليق الرحلات الجوية الذين وزعتهم السفارة الجزائرية بإسطمبول على حوالي الـ17 فندق في إسطنبول أين مكثوا لعدة أيام بمبلغ إجمالي بلغ 3.1 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل الـ455.000 دولار أمريكي.

تجدر الإشارة أن سفارة الجزائر في إسطنبول سددت إلى الآن حوالي مليون ليرة من المستحقات، دون تسديد باقي المبلغ، ما دفع الفنادق التركية المعنية إلى طرد الجزائريين المقيمين فيها و إخطار السفارة الجزائرية بتسديد باقي المستحقات.

ردا على هذا الأمر، علق السفير الجزائري في اسطنبول أن المسألة لا تتعدى كونها مشكل بيروقراطي: " نسعى لحل هذه المشكلة. السفارة الجزائرية تنتظر موافقة السلطات الجزائرية لدفع المستحقات. المسألة لا تتعدى كونها مشكل بيروقراطية".