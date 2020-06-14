كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

مجتمع
14 يونيو 2020 () - س.أ
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 109 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر، و 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

و كشف جمال فورار رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا أن عدد الإصابات ارتفع إلى 10919  إصابة مؤكدة بالفيروس و أن عدد الوفيات الإجمالي انتقل إلى 767 حالات وفاة.

و أضاف المصدر أن 186 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الى7606، و أن 42 مصاب متواجد في  العناية المركزة. 

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي: 

البليدة 1372

الجزائر 1212 

سطيف 756 

وهران 678 

قسنطينة 501 

عين الدفلى 412 

تيبازة 371 

بجاية 317 

ورڨلة 315 

تلمسان 303 

المدية 252 

برج بوعريريج 235 

أم البواقي 213 

عنابة 207 

تيارت 206 

باتنة 193 

الجلفة 190 

المسيلة 189 

تيزي وزو 183 

بشار 170 

خنشلة 170

معسكر 166 

سكيكدة 158 

بسكرة 153 

بومرداس151 

الأغواط 148 

أدرار 144 

الوادي 125 

البويرة 123

عين تموشنت 121 

غرداية 114 

تبسة 103

سيدي بلعباس 100 

مستغانم 99

تيسمسيلت 91 

سوق اهراس 88 

ميلة 87

جيجل 80

الشلف 73 

ڨالمة 67

نعامة 67 

غليزان 58 

البيض 55 

الطارف43 

تمنراست 18 

سعيدة 18 

تندوف 14 

إليزي 10

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