أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 109 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر، و 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

و كشف جمال فورار رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا أن عدد الإصابات ارتفع إلى 10919 إصابة مؤكدة بالفيروس و أن عدد الوفيات الإجمالي انتقل إلى 767 حالات وفاة.

و أضاف المصدر أن 186 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الى7606، و أن 42 مصاب متواجد في العناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1372

الجزائر 1212

سطيف 756

وهران 678

قسنطينة 501

عين الدفلى 412

تيبازة 371

بجاية 317

ورڨلة 315

تلمسان 303

المدية 252

برج بوعريريج 235

أم البواقي 213

عنابة 207

تيارت 206

باتنة 193

الجلفة 190

المسيلة 189

تيزي وزو 183

بشار 170

خنشلة 170

معسكر 166

سكيكدة 158

بسكرة 153

بومرداس151

الأغواط 148

أدرار 144

الوادي 125

البويرة 123

عين تموشنت 121

غرداية 114

تبسة 103

سيدي بلعباس 100

مستغانم 99

تيسمسيلت 91

سوق اهراس 88

ميلة 87

جيجل 80

الشلف 73

ڨالمة 67

نعامة 67

غليزان 58

البيض 55

الطارف43

تمنراست 18

سعيدة 18

تندوف 14

إليزي 10