كذب رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور، أحمد لعرابة، التصريحات التي أدلى بها فارس مسدور على قناة خاصة يوم الثلاثاء 9 جوان.

و جاء في بيان لأحمد لعرابة " على إثر التصريحات الاستفزازية اللا مسؤولة التي أدلى بها السيد فارس مسدور على قناة "بور تي في" يوم الثلاثاء 9 جوان 2020 على الساعة التاسعة مساءا و التي تمس بشخصي و شرفي بصفتي رئيس لجنة الخبراء لتعديل الدستور، فإنني أكذب تكذيبا قاطعا ما جاء على لسانه، و أندد بانخراطه في الحملة التي تستهدفني، مع قرار ممارسة حقي القانوني في متابعته قضائيا".