تدخلت اليوم وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بباب الزياتين بتبسة مساء اليوم لأجل تحويل جثة شيخ متوفي، يبلغ من العمر 64 سنة والذي تم العثور عليه جثة هامدة داخل غرفة بمستودع بحي لاروكاد وفي درجة متقدمة من التعفن ممد على السرير بعدما تم تبليغ ذات الفرقة بانبعاث رائحة من المستودع واختفاء الشيخ منذ ايام



وقد تم نقل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة. فيما علمت الخبر انه صدر امر بتشريح الجثة للوقوف على الاسباب العلمية للوفاة بعد تقديم تقرير الطبيب الشرعي.