اقترح المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحي تبينت (شمال سطيف) لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمنطقة، بعد حالة التشبع التي أصبح يعرفها المركز الإستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة، حسب ما أعلن عنه مساء اليوم الأحد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، محمد بلكاتب.

وأوضح المسؤول خلال اجتماع مع جميع الفاعلين في المجال على غرار قطاعات الصحة و السكان و التكوين و التعليم المهنيين و الشباب و الرياضة و الأمن الولائي بأن الاقتراح يعتبر "إجراء استعجاليا من أجل تخفيف الضغط على المركز الإستشفائي الجامعي و لضمان تكفل أفضل بالمصابين بكوفيد-19".

وحسب بلكاتب فإن مصالح المركز الإستشفائي الجامعي "أصبحت لا تستوعب الحالات التي تستقبلها يوميا"، موضحا بأن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في فتح و بصفة استعجاليه مركز لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف الوالي بأن المركز الجديد سوف يخصص أيضا لاستقبال المصابين في حال تسجيل اكتظاظ و عجز على مستوى المستشفيات الموزعة عبر دوائر الولاية لاسيما مستشفى صروب الخثير بالعلمة و محمد بوضياف بعين ولمان ( شرق و جنوب عاصمة الولاية) في استقبال حالات الإصابة بالفيروس.

وتم بالمناسبة إسداء تعليمات لمسؤولي كل من مديرية الصحة و السكان و التكوين و التعليم المهنيين و جميع المعنيين بالولاية من أجل "الاتخاذ الفوري و المستعجل لجميع الإجراءات اللازمة لتهيئة هذا المركز و الشروع في استغلاله في أقرب الآجال".

كما أمر بتسخير الطاقم الطبي و شبه الطبي اللازم لتأطير هذا المركز الجديد إلى جانب توفير جميع الإمكانيات و الوسائل و المعدات الكافية لاستقبال المرضى في أحسن الظروف، مؤكدا على ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 60 سريرا كمرحلة أولى من أجل استقبال الحالات المؤكدة إصابتها بهذا الفيروس التاجي الجديد.

للإشارة, تم في وقت سابق اقتراح جناح شاغر يضم طابقين (2) بالمركز الجهوي لمكافحة مرضى السرطان و تهيئته من أجل التكفل بالمصابين بكوفيد-19 غير أن عديد العراقيل حالت دون ذلك، وفق ما ذكر به بلكاتب.