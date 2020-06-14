نجحت جامعة محمد بوضياف المسيلة في الحفاظ على مرتبتها الأولى وطنيا وذلك حسب آخر تصنيف عالمي للموقع الاسباني الشهير " ويبومتريكس" المتخصص في تصنيف الجامعات العالمية حسب تصنيف المستودعات المؤسساتية.

التصنيف الذي صدر مؤخرا لنسخة شهر أفريل2020 أفتكت فيها جامعة محمد بوضياف بالمسيلة المرتبة الأولى وطنيا، والمرتبة 213 عالميا، وذلك من بين احسن الجامعات العالمية تنافست على نيل المراتب الأولى (2990 جامعة عالمية شملها التصنيف)، بينما جاءت جامعة الأخوة منتوري بقسنطينة في المرتبة الثانية وطنيا والمرتبة 913 عالميا ,فيما جاءت جامعة البويرة في المرتبة الثالثة وطنيا والمرتبة 916 عالميا ,وتم ترتيب جامعة بسكرة في المرتبة الرابعة وطنيا والمرتبة 974 عالميا .

وحسب البروفيسور كمال بدراي مدير جامعة المسيلة فان هذا التصنيف الذي يعتمد على المستودع المؤسساتي للجامعة و على حجم المقالات والأبحاث العلمية المودعة، بالإضافة إلى أطروحات الدكتوراه والماجستير، ومختلف المداخلات العلمية المدرجة ضمن التظاهرات العلمية الوطنية والدولية التي تنظمها الجامعة مؤكدا أن جامعة المسيلة تسعى دوما للريادة في مجال رقمنة نشاطاتها البيداغوجية والعلمية، وتسعى لأن تكون جامعة نموذجية في مجال الرقمنة على المستوى الوطني. للإشارة فان جامعة المسيلة تحصي أكثر من 35 طالب جامعي خلال هذا الموسم الجامعة يتوزعون عبر سبع كليات ومعهدين وطنيين وأكثر من ألف طالب مسجل بالدكتوراه وأكثر من 1400 أستاذ جامعي دائم.