تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز 11 ألف قناع طبي وقائي كان موجه للبيع بالأسواق بطريقة غير شرعية، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن القضية انطلقت أطوراها بعد ورود معلومة أمنية لعناصر أمن المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية مفادها وجود شخص يروج بطريقة غير شرعية لمواد شبه صيدلانية، (أقنعة طبية) بأحد أحياء بلدية الحميز حيث انتقلت عناصر الشرطة لعين المكان وأوقفت المشتبه فيه وضبط بحوزته 600 وحدة قناع طبي.

وأضاف ذات المصدر أن التحريات مع المشتبه فيه أفضت إلى تحديد هوية شريكين له ليتم توقيفهما و بتفتيش منزل أحدهما وفقا لإذن نيابي صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ضبط بداخله على 10.400 قناع طبي.

وبعد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، صرح المشتبه فيه الرئيسي بأنه قام بعرض كمية من الأقنعة الطبية للبيع بمبلغ 55 دينار للوحدة لأحد الأشخاص، بعدما اشتراها من المشتبه فيهما الآخرين بمبلغ 30 دينار.

وأبرز المصدر انه تم إخطار مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر بالوقائع، أين تم حجز السلع وتحرير مخالفة حيازة بضاعة بدون فوترة وممارسة نشاط غير مصرح به.