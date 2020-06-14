لم تتخذ وزارة الشباب والرياضة إلى حد الآن، أي قرار بخصوص إعادة فتح المنشآت الرياضة المُغلقة منذ 16 مارس الفارط، بالرغم من إعلان السلطات العمومية رفع تدابير الحجر الصحي، المتعلق بمكافحة جائحة كورونا فيروس في 19 ولاية بداية من اليوم الأحد.

أفادت خلية الإعلام والإتصال التابعة للوزارة الوصية أنه: "إلى حد الساعة، لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص إعادة فتح المنشآت الرياضية".وحفاظا على صحة الرياضيين والمدربين وعائلاتهم، اتبعت وزارة الشباب والرياضة، التدابير نفسها للسلطات العمومية المُتخذة منذ شهر مارس الماضي، بإصدارها قرار غلق كل المنشآت الرياضية وتعليق جميع المنافسات الرياضية، على عدة مرات تبعا لتدابير السلطات العمومية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.