في وقت تسعى إيطاليا إلى استعادة الحياة الطبيعية بحذر، حيث أسفر كوفيد-19 عن أكثر من 34 ألف وفاة، برزت بؤرتان للوباء في روما، حوتا أكثر من مئة إصابة، إحداهما في بناء مشغول بصورة غير مشروعة في حي غارباتيلا الشعبي في جنوب العاصمة.



وسجّلت 15 إصابة في البناء، بينها إصابة عائلة بيروفية بكامل أفرادها بحسب السلطات الصحية التي أجرت 108 فحوص طبية وتؤكد أنّ الوضع "تحت السيطرة".



وقالت خلية الأزمة المحلية للتعامل مع أزمة كوفيد-19 إنّ "كل المصابين نقلوا وجرى فحص الأشخاص الذين تواصلوا معهم".