أفرجت، مساء اليوم ، مصالح الأمن، لولاية البويرة، عن الموقوفين ال 24 الذين تم اعتقالهم صباح اليوم، بمحيط ساحة الشهداء بوسط مدينة البويرة.



الاشخاص الذين تم توقيفهم بمختلف شوارع وبالقرب من محيط ساحة الشهداء بوسط مدينة البويرة كانوا بصدد محاولة تنظيم وقفة ذكرى 14جوان حسب ما تحصلت عليه "الخبر" وايضا تضامنية مع الحراكيين الذين تم استدعائهم من قبل مصالح الأمن للاستماع أو المصالح القضائية للمحاكمة وحتي الموجودين بالسجون.



هذا وقد تم اعتقال مناضل الارسيدي عضو المجلس الوطني للحزب وعضو المجلس الشعبي الولائي حاليا، مزيان شعبان ليتم الافراج عنه مساء اليوم ايضا.