دعت، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، "عدل"، المكتتبين الذين لم يسحبوا مقررات التخصيص، بسبب كورونا، لسحبها ابتداء من اليوم الإثنين.

وأوضحت الوكالة، أنه : "تفيد الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل"، إلى علم مكتتبي برنامج البيع بالإيجار الذين لم يسحبوا مقررات التخصيص بسبب إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا أنهم بإمكانهم ابتداء من اليوم 15 جوان 2020 تحميلها من الموقع الإلكتروني WWW.AADL.COM.DZ

تجدر الإشارة أن عملية سحب مقررات التخصيص تخص المكتتبين المتبقين من مجموع 120 ألف مكتتب الموزعين عبر 36 ولاية، كما ندعو جميع المكتتبين إلى أخذ الحيطة و الحذر، و احترام إجراءات الوقاية من انتشار الفيروس، وفق المصدر.