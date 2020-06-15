يمثل اليوم الإثنين، كل من أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، بالإضافة إلى عدة وزراء سابقين ورجال أعمال أمام محكمة سيدي امحمد، في عدة قضايا فساد، أهمها تزفيت الطرقات وملف تركيب السيارات.

ويتابع في هذه القضايا أويحيى وسلال، مع وزراء النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، عبد الغني زعلان، بوجمعة طلعي، وعبد القادر قاضي، ووزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب، يوسف يوسفي، محجوب بدة وعمارة بن يونس بالإضافة إلى رجال الأعمال علي حداد، محي الدين طحكوت.