أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين إلى تاريخ 22 جوان الجاري النظر في قضايا تتعلق أساسا بالفساد متهم بها رجل الأعمال محي الدين طحكوت وذلك بطلب من هيئة الدفاع.

وكانت ذات المحكمة أجلت في 11 ماي المنصرم محاكمة عدد من رجال الأعمال من بينهم محي الدين طحكوت لتاريخ 15 جوان لـ"استكمال التحضير التقني الخاص بإجراءات المحاكمة عن بعد"، حسبما أفادت به وقتها هيئة دفاع بعض المتهمين.

ويتابع رجل الأعمال محي الدين طحكوت بتهم ذات صلة بالفساد منها "الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين".

ويتابع معهم أيضا العديد من للمسؤولين ووزراء سابقين.

وفي نفس السياق، أجلت ذات المحكمة، محاكمة رجل الأعمال علي حداد في قضية الامتيازات الجمركية والعقارية إلى 21 جوان المقبل، بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين.

يذكر أن، علي حداد يواجه تهما تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.