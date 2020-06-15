ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بخمسة قناطير وسبعة كيلوغرامات، إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة بني ونيف الحدودية، ولاية بشار ، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان وزارة الدفاع الوطني

في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بتلمسان، تاجر مخدرات وضبطت 99 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز مشتركة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، بكل من بسكرة وڨالمة، ثلاثة تجار مخدرات وحجزت 7110 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وبرج باجي مختار، 18 شخصا وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و01 طنا من المواد الغذائية بالإضافة إلى 23 مولد كهربائي و23 مطرقة ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.