أعلن مجلس المحاسبة اليوم الأحد عن رفع التعليق المؤقت لإيداع الحسابات الإدارية التي تقع على عاتق جميع الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.

وجاء في بيان لذات الهيئة: أنه "يعلم مجلس المحاسبة جميع الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين أن التعليق المؤقت لإيداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير قد تم رفعه" .

و عليه -يضيف ذات المصدر- "يتعين على جميع الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ايداع حساباتهم وفقا للإجراءات المعمول بها ,و في ظل الاحترام الكامل و الصارم للتدابير الوقائية الرامية الى مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) سيما تلك المتعلقة بارتداء الكمامات و احترام إجراء التباعد الاجتماعي.