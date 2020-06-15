التمست النيابة العامة خلال مرافعته من محكمة الجنح بتيزي وزو، صباح اليوم الإثنين 15 جوان، بتسليط عقوبة سنة سجن نافذ و بدفع مائة الف دج غرامة في حق عمران محمد ارزقي وسليم راحيم مدونين بسبب منشورات على صفحات الفايسبوك.

ويتابع المتهم الأول بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية بعبارات السب والقذف، عرض منشورات لغرض الدعاية من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية في ما وجهت للمتهم الثاني تهمة المشاركة في الأعمال المنسوبة للمتهم الأول.

المحاكمة متواصلة حيث يتناوب هيئة الدفاع، مجموعة من المحامين المتطوعين للدفاع عن كل سجناء الرأي مجانا في المرافعة للمطالبة من المحكمة تبرئة المتهمين باعتبار أن المحاكمة سياسية وليست قانونية على حد اعتبارهم.