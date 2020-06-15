قامت فرقة البحث و التدخل على إثر استغلال معلومات تفيد وجود شخص بمدينة تلمسان يحوز على ذخيرة حية، بنصب كمين مكن من توقيف الشخص المشتبه فيه، بعد إخطار وكيل الجمهورية و تفتيش مسكن المعني، حيث تم حجز 33 خرطوشة من عيار mm 9

عملية التحقيق مكنت من توقيف شخصين آخرين لهما علاقة بهذه العملية، حيث تم حجز من المشتبه فيه الأول 29 خرطوشة من عيار 16 ملم خاصة ببنادق الصيد، أما المشتبه فيه الثاني تم حجز منه بندقية صيد بحري وأسلحة بيضاء متنوعة، (سيوف، خناجر) و 21 مؤثر عقلي، تتراوح أعمار الموقوفين بين 24 و 70 سنة بموجب إجراء قضائي بخصوص حيازة و حمل ذخيرة من الصنف 04 و 05 و حيازة أسلحة بيضاء من الصنف 06 و المتاجرة بالمؤثرات العقلية تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية الذي أصدر في حق اثنين منهم أمر إيداع أما الشخص الثالث فاستفاد من الرقابة القضائية.