كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، عن رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2019/ 2020، وتاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020/2021.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنها تعلم أعضاء الجماعة التربوية فيما يخص عن تعديل شمل رزنامة العطل المدرسية، وكذا تاريخ الدخول المدرسي.

وأضاف ذات المصدر، أن تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020/2021 لجميع المناطق يكون كالتالي: الموظفون الإداريون سيكون يوم الأربعاء 19 أوت 2020 صباحا، أما بالنسبة للأساتذة سيكون يوم الأحد 23 أوت 2020 صباحا، والدخول المدرسي للتلاميذ سيكون يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 صباحا.

وبالنسبة للعطلة المدرسية للسنة الدراسية 2019/2020، تبدأ عطلة الصيف بالنسبة للإداريين بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، ابتداء من يوم الخميس 9 جويلية 2020 مساء لجميع المناطق.