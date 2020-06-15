وجه المدير السابق لصندوق التقاعد في البليدة، السلطات المركزية، إلى إعادة إدماجه في منصبه، وتسديد مخلفات راتبه الشهر منذ شهر أكتوبر 2019، خاصة وأنه تحصل على حكم ببراءته في ملف ثقيل من حيث التهم، تلخصت في استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير.

وأوضح المدير أنه رفع طلبا على الوصاية، بإدماجه وقبول ملف تقاعده، منذ صدور حكم براءته، في شهر أفريل الماضي، ولكنه لغاية الساعة لم يتحصل حتى على رد ايجابي أو سلبي، بالرغم من أن الإجراءات الإدارية، تقتضي رفع إنهاء المهام بشكل آلي، بمجرد صدور نسخة من حكم البراءة ، مشددا الوصاية على أن تنظر في ظروفه الاجتماعية و النفسية، خصوصا و أنه هو من فجر القضية، وفضح تلاعبات في 200 ملف بصندوق التقاعد، مما سبب خسارة بأزيد من 10 ملايير سنتيم.