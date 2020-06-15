أشرف وزير الموارد المائية أرزقي براقي اليوم الاثنين على مراسيم التنصيب الرسمي للأمين العام الجديد للوزارة كمال ميهوبي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في ذات البيان أن مراسيم التنصيب الرسمي للأمين العام الجديد جرت بحضور إطارات الوزارة من مدراء مركزيين والمدراء العامين للمؤسسات تحت وصاية الوزارة.

للإشارة، فان كمال ميهوبي كان يشغل منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للري ومتحصل على شهادة دكتوراه دولة في الري من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر العاصمة ومن خريجي المدرسة الوطنية العليا للري, يضيف نفس المصدر.