قام، والي ولاية بسكرة ابي نوار عبد الله رفقة مدير الصحة بزيارة إلى مستشفى الحكيم سعدان المخصص لعلاج المصابين بوباء " كوفيد 19 " في محاولة لاحتواء غضب الطواقم الطبية وشبه الطبية التي تجمعت بساحة المستشفى لتكرار الحركة الاحتجاجية للمرة الثانية بعد ما سجل عدم تلبية مطالبهم المرتبطة بحسن التكفل بمرضى كورونا.

فرض تشبع مستشفى الحكيم سعدان بعاصمة الولاية الذي وصل إلى حدود استقبال أزيد من مائة مصاب ما بين مؤكدة ومشتبه فيها تحرك السلطات الولائية وقطاع الصحة حيث تم في بادئ الأمر إنشاء مصلحة لكوفيد 19 بمستشفى علاق الصغير بزريبة الوادي ثم تبعها إجراء مماثل يوم أول أمس، بالعيادة المتعددة الخدمات عمري ابراهيم بسيدي عقبة، لكن رغم ذلك فإن ارتفاع الحالات فرض ضغطا رهيبا على الطاقم الطبي المشرف على مستشفى الحكيم سعدان الذي سبق لهم في اليومين الأخيرين تنظيم وقفة احتجاجية بالساحة، مطالبين بزيادة عدد الممرضين والأطباء. و حسب ما تسرب فأنهم أكدوا لمدير الصحة الذي عقد معهم جلسة مطولة أن مائة مريض لا يمكن أن يشرف عليها عونين وطبيبن فقط للقيام بالفحوصات والاستشفاء. أكدوا لمسؤول القطاع أنهم غير قادرين على توفير العلاج الضروري بالطريقة المثلى وأنهم يرفضون أن يكونوا سببا في حدوث الوفيات رغم أنهم يبذلون قصاري جهدهم وفرطوا بعائلاتهم وأرواحهم لأجل القيام بهذا الواجب. كما طالبوا بضرورة فتح مصلحة أخرى بعاصمة الولاية على اعتبار أن الحكيم سعدان لم يعد قادرا على استيعاب الحالات الوافدة رغم أن مصلحة سيدي عقبة التي تتسع لنحو ثلاثين سريرا سيحول لها الحالات العادية فقط، إضافة إلى إلزامية توفير متطلبات العلاج في هكذا حالات خاصة أجهزة التنفس الاصطناعي والسكانير.

الوالي في رده على الأطباء والممرضين الذي تجمعوا بساحة المستشفى، أكد أن هناك مطالب يمكن تلبيتها في الحين كتلك المتعلقة بالتجهيزات من ذلك جهاز السكانير الذي يعرف كثافة كبيرة وصلت إلى حدود 50 فحصا يوميا والتكفل بحجر الطواقم الطبية وشبه الطبية في الفنادق. أما قضية التعداد البشري فأرجعها الوالي إلى مدير الصحة باعتباره المطلع الوحيد على هكذا وضعية التي تتعلق بالموظفين، كما أوضح المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي أنه يسعى لضمان التكفل بالمرضى بعيادة سيدي عقبة بنسبة مائة بالمائة لرفع الضغط عن الحكيم سعدان وألح المتحدث في سياق كلامه على أهمية قيام الأطباء والممرضين بالتوعية والتحسيس لمحاصرة الوباء. من جانب آخر استغل والي الولاية فرصة تواجده بهذه المؤسسة الاستشفائية للقيام بمعاينة الموقع الذي ينتظر أن يخصص للمخبر الذي سيتم اقتنائه بمبادرة تطوعية لضمان إجراء التحاليل في بسكرة.