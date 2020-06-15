تخطى العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر حاجز 11 ألف إصابة، حسب آخر إحصائية كشف عنها، اليوم الإثنين، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، الدكتور جمال فورار.

وحسب فورار فقد سجلت 112 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 11031.

كما تم تسجيل عشر حالات وفاة جديدة رفعت عدد الوفيات، منذ بداية انتشار الجائحة في الجزائر أواخر شهر فيفري الماضي، إلى 777 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغت 7735 بعد تسجيل 129 حالة تعافي جديدة، كما يتواجد 39 مريضا بالعناية المركزة.