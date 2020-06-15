نظم ناشطون وسكان في مدينة بتيمياوين بولاية أدرار اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب، وعلق المحتجون لافتات كتب عليها " أزمة العطش أكثر من أزمة كورونا"، و"لا حياة بدون ماء".

وطالب ناشطون في المجتمع المدني المحلي والي ولاية أدرار والرئيس عبد المجيد تبون التدخل العاجل لإنقاذ السكان من العطش، وأكدوا أنهم منذ العطب الذي أصاب مشروع تموين مدينة تيمياوين من تاقروت على بعد 70 كيلو متر، يعيش السكان على أزمة عطش متجددة، خاصة مع حلول فصل الصيف، وفي ظل عدم توفر الإمكانات المادية للبلدية لإصلاح الأعطاب.

ويطالب السكان أن تتولى الولاية والجزائرية للمياه إصلاح المشروع، بما يضمن تزويدا منتظما للسكان بالماء الصالح للشرب.