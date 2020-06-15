بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 11031 حالة مؤكدة، منها 112 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الإثنين.

وسجلت ولايات البليدة (16)، سطيف (15) والجزائر العاصمة (9) أكبر حالات الإصابة الجديدة.

إجماليا تبقى البليدة (1388) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1221) ثم سطيف (771).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1388 (+16)

الجزائر: 1221 (+9)

سطيف: 771 (+15)

وهران: 684 (+6)

قسنطينة 504 (+3)

عين الدفلى: 413 (+1)

تيبازة: 371 (+0)

بجاية: 319 (+2)

ورقلة: 319 (+4)

تلمسان: 305 (+2)

المدية: 253 (+1)

برج بوعريريج: 236 (+1)

أم البواقي: 215 (+2)

تيارت: 212 (+6)

عنابة: 207 (+0)

باتنة: 195 (+2)

الجلفة: 194 (+4)

المسيلة: 191 (+2)

تيزي وزو: 185 (+2)

بشار: 171 (+1)

خنشلة: 170 (+0)

معـسكر: 168 (+2)

سكيكدة: 159 (+1)

بسكرة: 153 (+0)

بومرداس: 151 (+0)

الأغواط: 150 (+2)

أدرار: 146 (+2)

الوادي: 127 (+2)

البويرة: 125 (+2)

عين تموشنت: 122 (+1)

غرداية: 114 (+0)

تبسة: 104 (+1)

مستغانم: 103 (+4)

سيدي بلعباس: 102 (+2)

تيسمسيلت: 94 (+3)

سوق أهراس: 90 (+2)

ميلة: 89 (+2)

جيجل: 81 (+1)

الشلف: 73 (+0)

قالمة: 68 (+1)

نعامة: 68 (+1)

غليزان: 60 (+2)

البيض: 57 (+2)

الطارف: 43 (+0)

تمنراست: 18 (+0)

سعيدة: 18 (+0)

تندوف: 14 (+0)

إليزي: 10 (+0)