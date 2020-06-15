هاجم شاب عشريني طعنا بسكين من نوع بايونيت ثلاثة من جيرانه زوال اليوم الإثنين بحي الشهيد كربال لخضر أعالي مدينة قصر البخاري جنوبي المدية، مصيبا إياهم بطعنات على مستوى الوجه والأطراف وعدة مناح أخرى من أجسادهم أخطرها سببت لأوسطهم سنا، 60 غرزة طبية جراحية.

وقد فاجأ المعتدي في حالة هستيرية حسب شهود عيان من ذات الحي ضحاياه المتراوحة أعمارهم بين 30 و70 سنة، قرب كشك بالحي، محدثا هلعا بين سكانه، الذين أبلغوا الشرطة وتم توقيفه فيما نقل الضحايا إلى استعجالات مستشفى المدينة لتلقي الإسعافات والعلاج.

وقد أفاد ذات السكان بأن الفاعل يعاني من اضطرابات عصبية ونفسية متقطعة وكان قد أقدم منذ زهاء عامين على محاولة انتحار شنقا بحبل داخل بيته وتم إنقاذه من قبل جده قبل آخر أنفاسه من موت محقق.