شرعت السلطات اللبنانية، اليوم، في إجلاء رعاياها العالقين بالجزائر، في إطار المرحلة الرابعة من خطة شاملة للإجلاء من مختلف بقاع العالم، بحسب بيان صادر عن السفارة وتلقت "الخبر" نسخة منه.

ووفقا للمصدر ذاته، ستقوم شركة الطيران "الشرق الأوسط" بتأمين تسيير هذه الرحلة، انطلاقا من مطار هواري بومدين على الساعة الحادية عشر، إلى مطار سعد الحريري، مشيرا بأنها المرة الأولى التي ستخط في طائرة تابعة لهذه الشركة ببلد المليون ونصف المليون شهيد، يضيف البيان.

وأشاد السفير اللبناني بالجزائر الدكتور محمد حسن، يواصل البيان، بالجهود المبذولة لإنجاح هذه العملية وبمستوى العلاقات بين البلدين، معتبرا بأنها تنم عن متانتها وعمقها، وآملاً في تعزيزها وترقيتها ضمن رؤى جديدة، تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، يختم البيان.