قضت محكمة الجنح بتيزي وزو، مساء الإثنين، ببراءة المدونين سليم رحيم وعمران محمد أرزقي مع فرض على هذا الأخير بدفع غرامة مالية قدرت بـ 100 ألف دج حيث تم الإحتفاظ في حقه تهمة الإساءة لرئيس الجمهورية علما أن ممثل الحق العام قد التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته من محكمة الجنح بتيزي وزو بتسليط عقوبة سنة سجن نافذ وبدفع مائة ألف دج غرامة في حق المتهمين حيث توبع المتهم الأول بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية بعبارات السب والقذف، عرض منشورات لغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية في ما وجهت للمتهم الثاني تهمة المشاركة في الأعمال المنسوبة للمتهم الأول في منشورات نشرت في صفحة الفايسبوك.

خلال المحاكمة أنكر المتهمين في القضية هذه، التي تجند لها مئات المواطنين الذين نظموا وقفة إحتجاجية أمام مقر مجلس قضاء تيزي وزو رددوا خلالها شعارات الحراك الشعبي، ما نسب لهما من تهمة الإساءة لرئيس الجمهورية حيث صرح عمران محمد ارزقي خلال المحاكمة التي تمت عن طريق فيديو عن بعد أنهما ليست لهما مسؤولية في المنشورات التي يتابعون من أجلها كونهما لا يسيران الصفحة بل يقومون بنسخ منشورات لأشخاص بالصفحة حينما يعجبهم مضمونها.

وإعتبر المحامين القادمين من الجزائر وبجاية ومن مختلف محاكم ولاية تيزي وزو تطوعا للدفاع عن المتهمين دون مقابل، المحاكمة سياسية وليست قانونية حيثأاشاروا إلى غياب العنصر المادي الذي يؤكد ان المدونين قد أساءا لرئيس الجمهورية .