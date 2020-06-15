أطاحت قوات الشرطة القضائية لفرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية ڨالمة، بجماعة إجرامية منظمة، تنشط وطنيا في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،تتكون من 12 شخصا،أعمارهم بين 20سنة و40سنة ، الذين يجري تقديمهم أمام الجهات القضائية بوادي الزناتي .

وحسب رئيسة خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية ڨالمة، السيدة مباركة زبسة، فإنّ الجماعة الإجرامية التي يوجد من بينها شخصان في حالة فرار،كانت تنشط على محورعدة مناطق من ولايات شرقية، كقسنطينة، ڨالمة وبريكة من ولاية باتنة. وأوضحت المصادر ذاتها، أنّه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالتنسيق الدائم مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي غربي الولاية ،تمّ ضبط وحجز نحو01 كلغ من المخدرات من نوع "راتنج القنب الهندي" و 3972 قرص مخدر صلب من نوع اكستازي .

وأسفرت العملية حسب المصدر نفسه ، على حجز 04 مركبات كانت تُستغل في نقل وترويج وبيع السموم ، وحجز مجموعة من الهواتف النقالة ولوحات ترقيم السيارات، الأخيرة كانت تُستخدم في عملية التمويه في الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أفراد العصابة. وقد تمّ تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة الأمنية ، وحجز ما تمّ العثور عليه بحوزتهم ، وكوّن ضدهم ملفّ قضائي عن فعل" حيازة ونقل وتخزين المخدرات من نوع راتنج القنب الهندي، والمخدرات الصلبة من نوع اكستازي ، لغرض بيعها على الغير، في إطار جماعة إجرامية منظمة"، حيث تواصل تقديمهم أمام الجهات القضائية بوادي الزناتي مساء اليوم الاثنين .

وعام ونصف حبسا لشاب يروج المؤثرات العقلية

أدانت محكمة وادي الزناتي بڨالمة شابا في الـ 32من العمر،بـ18 شهرا حبسا نافذا مع الإيداع،وغرامة مالية، بعد متابعته عن فعل "الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة" ، في القضية التي عالجتها قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة وادي الزناتي غربي ڨالمة .

وقد تمّ توقيف المشتبه فيه ،حسب بيان لمصالح خلية الاتصال لأمن ولاية قالمة، على خلفية معلومات وردت إلى مصالح أمن دائرة وادي الزناتي ، مفادها وجود شخص على متن دراجة نارية ، بحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ، بعدما كان في طريق العودة من قرية عين التراب إلى مركز بلدية وادي الزناتي .

وقد تمكنت مصالح الشرطة ، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، من العثور بحوزة المشتبه فيه على كمية من مواد صيدلانية من مختلف الأنواع والأصناف ، تمثلت حسب المصادر نفسها، في 22مشطا من دواء "ليريكا" 150ملغ ، كل مشط به 10 كبسولات ، ومشط من دواء "بيكاربريباغالين " 300ملغ، كل مشط به 10 كبسولات، بإجمالي مثلما ذكرت مصادرنا، 620كبسولة ومبلغ مالي من عائدات الترويج ، حيث قدم أمام الجهات القضائية عن الفعل سالف الذكر ، ليصدر في حقه الحكم السابق.