تم إسعاف امرأة تبلغ من العمر 50 سنة سقطت بعد ظهر اليوم الاثنين في منحدر من علو 30 مترا قبل أن تقع بالبحر بالمكان المسمى "شاطئ المحجرة" ببلدية سكيكدة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن غطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية بميناء الصيد البحري بسكيكدة تمكنوا من إخراج الضحية من البحر قبل نقلها عن طريق زورق إلى ميناء سكيكدة، حيث كانت سيارة إسعاف في انتظارها لنقلها إلى المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة.

من جهته، أفاد مدير المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة، عيسى زرمان لـوأج أن الضحية تعاني من عدة إصابات على مستوى الرأس بالإضافة إلى كسور بالأطراف العلوية والسفلية للجسم معتبرا حالتها بـ"الحرجة".