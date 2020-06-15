دخل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة على رادار نادي تشيلسي الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد في الموسم القادم من أجل المنافسة على لقب البطولة الإنجليزية الممتازة.

وحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن البلوز فتحوا باب التفاوض للتعاقد مع مهاجم نادي برينتفورد سعيد بن رحمة مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وأشارت الإذاعة إلى أن المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد مهتم بالحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 24 عامًا لتعزيز خطه الأمامي الموسم القادم.

وكان الدولي الجزائري قد لفت الأنظار إليه وارتبط اسمه بعدد من أندية البطولة الإنجليزية الممتاز وعلى رأسها أرسنال وليستر سيتي، إلا أن تشيلسي يبدو حاليًا في صدارة السباق على توقيعه.